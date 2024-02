Laboratorului de Microbiologie a realizat sute de probe in acest an

Directia de Sanatate Publica a judetului Satu Mare a transmis in data de 14 februarie raportul de activitate a Laboratorului de Microbiologie din cadrul Laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica al D.S.P. Satu Mare.Astfel, in perioada 01.01.2024-31.01.2024, a realizat 6 probe din cultura exudat faringian, 6 probe din cultura exudat nazal, un examen coproparazitologic, 10 probe HIV, 13 probe pentru analiza microbiologica a apei in cadrul monitorizarii de control, 21 de ... citește toată știrea