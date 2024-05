Lavinia Kira, promovata de Adi Cozma la ISJ Satu Mare sa o spioneze pe "generala"

"Nepotismul", in floare la PNLSotia fratelui lui Beny Kira viseaza sa ajunga contabil la inspectoratDaca mai zilele trecute am vazut cum presedintele PNL Adi Cozma si-a promovat finuta, sotia consilierului judetean Beny Kira, la AEP Satu Mare, in materialul de azi vorbim despre nevasta fratelui consilierului judetean Beny Kira, si anume Lavinia Kira.Aceasta a fost "plasata" anul trecut la Inspectoratul Scolar, ca si personal TESA, pe post de consilier. Dar mai exact aceasta presteaza ... citește toată știrea