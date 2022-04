Lechinta: crima in ziua de Pasti

Duminica, 24 aprilie, in ziua de Paste, in jurul orelor 08.00, politistii din cadrul Inspectoratului Judetean Satu Mare au fost sesizati de catre o persoana din comuna Calinesti-Oas, localitatea Lechinta, despre faptul ca, in cursul serii de 23 aprilie, in locuinta din vecinatatea sa, a avut loc un conflict spontan intre doi barbati, in urma caruia unul dintre acestia ar fi decedat, informeaza IPJ Satu Mare.Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca aspectele sesizate se confirma. ... citeste toata stirea