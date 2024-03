Lectie de istorie! Filmul documentar "Coroana Romaniei" a fost lansat la Satu Mare!

Dupa Arad, Satu Mare a devenit al doilea oras din tara unde a fost lansat documentarul "Coroana Romaniei", in regia lui George Grigoriu. Evenimentul, organizat de Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad in cadrul proiectului "Dialoguri universitare by UVVG", a reunit in sala mare a Prefecturii din Satu Mare studenti si satmareni pasionati de istorie. Proiectia s-a bucurat de reactii pozitive."Suntem onorati si ne bucuram ca studentii Universitatii de Vest "Vasile Goldis" precum si ... citește toată știrea