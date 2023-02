Let's Wedding: A inceput cel mai spectaculos si ofertant targ de nunti din Satu Mare

A inceput cel mai spectaculos si ofertant targ de nunti din judetul Satu Mare. Let's Wedding, aflat la editia a IV-a, a debutat astazi, vineri, 3 februarie, si ii asteapta pe satmareni pe tot parcursul weekendului in incinta Aushopping Satu Mare, la zona Cinema One.Let's Wedding vine in fata satmarenilor cu o ampla oferta din toate domeniile necesare pentru organizarea unei nunti perfecte! Astfel, in perioada 3-5 februarie, la targ vei gasi absolut tot ce ai nevoie pentru o nunta asa cum ai ... citeste toata stirea