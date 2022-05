Liberalii satmareni au cinstit cum se cuvine ziua PNL

In istoria Romaniei, 24 mai este ziua PNL. In urma cu 147 de ani, in 1875, se infiinta PNL, un partid care, vreme de aproape un veac si jumatate, s-a identificat cu istoria moderna a Romaniei.Liberalii satmareni au cinstit asa cum se cuvine aceasta inaltatoare aniversare, fiind prezenti in numar mare la depunerea unor jerbe la bustul lui I.IC. Bratianu si la placa memoriala, care marcheaza faptul ca la Satu Mare a fost infiintata prima filiala PNL din Transilvania, in 1919. A urmat apoi un ... citeste toata stirea