Liga a 3-a : CSM Olimpia Satu Mare - Crisul Santandrei 1-0 ( 0-0) Trei puncte: cadoul perfect pentru aniversarea managerului Piri Botos!

CSM Olimpia Satu Mare a obtinut a 7-a victorie din acest sezon dupa ce vineri dupa amiaza a trecut la limita de Crisul Santandrei.Unicul gol a fost marcat de Mamourou Sanogo in minutul 54 dupa o faza colectiva de atac.Diferenta putea fi mult mai mar epe tabela daca tinem cont ca galben-albastrii au dominat jocul si au avut, mai ales in prima repriza, ocazii mari , iar portarul oaspetilor , Anca Trip a fost, la fel ca-n meciul tur, omul meciului.Pentru Sanogo, folosit titular in absenta ... citește toată știrea