Liga a 3-a: SCM Zalau- SC Olimpia MCMXII Satu Mare 2-0 ( 1-0) Baietii lui Funicello au ajuns pe loc retrogradabil!

sursa foto: www.sportulsalajean.roSC Olimpia MCMXII a cedat si pe terenul liderului SCM Zalau, scor 0-2 si a ajuns penultima in seria a 10-a a Ligii a 3-a.Baietii lui Funicello au ajuns la opt infrangeri in actualul sezon si continua sa sufere in ofensiva.Liderul din Zalau pornea cu prima sansa, iar baieti lui Luput au incercat sa-si impuna jocul inca de la inceput, dar partida a fost mai echilibrata decat s-ar fii asteptat zalauanii, iar golurile s-au lasat asteptate.Abia pe finalul ... citește toată știrea