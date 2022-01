LIVE. Autospeciala ISU, extrasa cu macaraua din fantana arteziana din centru

Autospeciala Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta ce s-a prabusit, in aceasta dimineata, in fantana arteziana din centrul municipiului Satu Mare a fost extrasa cu macaraua.Autospeciala ISU prabusita in fantana se afla in misiune, fiind solicitata la fata locului dupa ce fantana arteziana a cedat sub greutatea unui autovehicul ce transporta tehnica a Institutiei Prefectului. Ajunsa in Piata 25 Octombrie, autospeciala s-a prabusit in momentul in care a ajuns pe suprafata fantanii ... citeste toata stirea