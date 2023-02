LIVE. Cazul Stefania. Se iau declaratii la peste 150 de persoane. Deocamdata nicio concluzie data publicitatii

Cazul Stefania. Se iau declaratii la peste 150 de persoane, dar deocamdata nu s-a ajuns la nicio concluzie. Managerul Spitalului Judetean Satu Mare, Adrian Marc, a prezentat astazi, intr-o conferinta de presa primele informatii, intermediare, ale anchetei proprii in cazul mortii Stefaniei, tanara de 15 ani care s-a stins dupa ce a intrat la Urgente. El a explicat ca acest caz s-a discutat in consiliul de etica, pentru analizarea comportamentului si limbajului medicului si in comisia de ... citeste toata stirea