Zilele Orasului Satu Mare 2023. Primarul Kereksenyi Gabor a anuntat astazi, intr-o conferinta de presa, ca editia din acest an a Zilelor Orasului Satu Mare va avea loc in perioada 26-28 mai 2023.Au fost invitati 12 artisti de top pop si dance. Vor fi 12 puncte de service a bauturilor, 30 de formatii vor urca pe cele doua scene amplasate in Piata 25 Octobmrie si in pasajul Corneliu Coposu."Pentru anul 2023 dorim sa ridicam si mai mult calitatea evenimentului si sa redam spiritul sarbatorii ... citeste toata stirea