Liverpool defileaza in Premier League: Mai poate fi oprita?

Liverpool are un avans confortabil dupa disputarea a 22-a de etape din Premier League, iar specialistii o considera in mare masura viitoarea campioana a Angliei. Rivalii vorbesc deja despre Liverpool ca fiind cea mai buna echipa din lume la acest moment, date fiind si rezultatele din Champions League.In clasamentul din Premier League, Liverpool este pe prima pozitie, cu 50 de puncte. Are un avans de 6 puncte fata de Arsenal si Nottingham, desi are un meci mai putin disputat. Echipa lui Arne ... citește toată știrea