Localnicii din Satmarel vor protesta luni la Primaria Satu Mare

SatmarelDupa ce au amenintat ca trimit scrisori deschise la presedintie si guvern, dupa ce au protestat spontan in fata Primariei Satu Mare saptamana trecuta, localnicii din Satmarel au hotarat sa organizeze un protest cu acte in regula. Acesta va avea loc luni, 30 ianuarie, de la ora 9.00, tot in fata primariei, ne-a anuntat Gheorghe Raita, reprezentantul romilor din zona."Nu se mai poate circula pe strazile din Satmarel. Acum e plin de noroi si apa pana la genunchi, copiii nu pot merge la ... citeste toata stirea