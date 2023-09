Conform unei informari eJobs, lunile de vara au adus aproximativ 5.700 de oportunitati pentru cei care au fost in cautarea unui job in aparatul de stat. Mai mult de jumatate din acest numar, respectiv 3.036, au fost postate in luna iunie.In iulie, a urmat o scadere abrupta la nivelul angajarilor noi, in conditiile in care candidatii au putut aplica la doar 826 de joburi. August, in schimb, marcheaza o usoara revenire, cu 1.800 de posturi vacante in institutiile de stat. Comparativ, sectorul ... citeste toata stirea