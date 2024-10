Locuri de munca vacante in Spatiul Economic European prin EURES Romania

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 98 de locuri de munca vacante, distribuite astfel:Letonia: 30 locuri de munca pentru sudori. Austria: 25 locuri de munca pentru: Tehnician service Asamblor Tehnician punere in functiune Tehnician prelucrare Lacatus mecanic Lucrator in beton Vopsitor industrial Maistru vopsitor Germania: 20 locuri de munca pentru: Muncitor in productie Sofer autobuz Belgia: 16 locuri de munca pentru: Muncitor necalificat la ... citește toată știrea