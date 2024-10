Loga Dance School pe podium la Cupa Potaissa

Loga Dance School pe podium laCupaPotaissaDansatoriisatmarenis-auintorscuzecemedaliide laTurdaLa finalul saptamanii trecute, in data de 19 Octombrie2024, Loga Dance School a participat la Concursul de Ranking, care a avut loc la Turda.Toti sportivii care au participat au dansat in finala, reusindsa obtina in total 10 medalii, dintre care 4 pe podium.Sportivii s-au intrecut in diverse categorii, incluzand claseleHobby, E si Open Basic, obtinand urmatoarele clasari: ... citește toată știrea