Maia Morgenstern din nou pe scena teatrului Satmarean

Duminica 17 noiembrie iubitorii de teatru se vor putea reintalni cu renumita actrita Maia Morgenstern in spectacolul "Varsovia. Ghid turistic" in regia lui Eugen Gyemant.Spectacolul face parte din programul Festivalului Interetnic de Teatru organizat si in acest an la Satu Mare.Dupa cum unii spectactori probabil au observat deja, initial fusese anuntat un alt titlu, insa, Teatrul Evreiesc de Stat din capitala a fost nevoit sa faca aceasta schimbare.In lectura actorilor Teatrului Evreiesc de ... citește toată știrea