Mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, puse in aplicare de politisti

La data de 18 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Satu Mare, impreuna cu politistii din cadrul Politiei Orasului Negresti-Oas au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Negresti-Oas, pe numele unui barbat, de 36 de ani, din aceeasi localitate.Barbatul este condamnat la 1 an de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.Acesta a fost depus in Penitenciarul Satu Mare. ... citește toată știrea