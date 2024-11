Mani Gyenes si Autonet Motorcycle Team se pregatesc pentru Dakar 2025

Emanuel Gyenes se pregateste sa participe in ce-a de-a cincisprezecea sa aventura in Raliul Dakar. Sportivul satmarean va participa la cea de-a 47-a editie a celei mai solicitante competitii din motorsport din postura de Legenda Dakar, distinctie primita in 2020. In Dakar 2025, Mani porneste cu o motocicleta noua, KTM 450 Rally Replica, model 2025.Anul 2024 a fost unul reusit pentru Mani Gyenes, el bifand cel de-al doisprezecelea finish in Dakar cu un loc 23 la General Moto, fiind cel mai bun ... citește toată știrea