Mani Gyenes triumfa la Raliul Dakar 2025: Castigator al clasei Original by Motul si locul 20 la general

Pe 17 ianuarie 2025, in Shubaytah, Arabia Saudita, sa incheiat cea de-a 47-a editie a Raliului Dakar, considerata cea mai solicitata din istoria competitiilor organizate in Orientul Mijlociu. Dupa aproape 7.000 de kilometri parcursi in conditii extreme, satmareanul Mani Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a fost declarat castigator al clasei Original by Motul , categoria fara asistenta tehnica, si sa clasat pe un impresionant loc 20 in clasamentul general.Un parcurs de exceptie Startul ... citește toată știrea