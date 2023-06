In 26 iunie este sarbatorita Ziua Drapelului, iar in municipiul Satu Mare sunt programate mai multe manifestari. Astfel, ieri s-a coborat drapelul national si a fost preluat de catre Biserica Ortodoxa Romana pentru sfintire.Luni, de la ora 10.45, se va face sfintirea drapelului la Catedrala "Adormirea Maicii Domnului", dupa care, de la ora 11.30, detasamentul de militari va insoti, in mars, drapelul pe traseul Catedrala "Adormirea Maicii Domnului"- B-dul 1 Decembrie 1918 - ... citeste toata stirea