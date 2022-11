Manifestarile dedicate Centenarului dr. Vasile Lucaciu continua luni cu un mare spectacol

Manifestarile dedicate Centenarului dr. Vasile Lucaciu continua luni, 28 noiembrie 2022, cu spectacolul omagial care va avea loc in sala la Teatrului de Nord Satu Mare transmis in direct de postul Informatia TV, de la ora 17.Programul va debuta cu discursurile despre viata si activitatea dr. Vasile Lucaciu, sustinute de istorici, oameni de cultura, sefi de institutii, reprezentanti ai autoritatilor locale.Prezentarea generala a contextului istoric in care a activat dr. Vasile Lucaciu va fi ... citeste toata stirea