Marcel Ciolacu da asigurari ca nu se vor majora impozitele

Marcel CiolacuPresedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "niciodata" in situatii de criza nu se majoreaza impozitele, prin urmare nici in Romania nu vor spori si nici nu vor fi introduse altele noi."Niciodata in situatii de criza nu se majoreaza impozitele, deci nu se vor majora nici in Romania si nici nu vor fi introduse alte impozite", a afirmat Ciolacu, la Palatul Parlamentului, intrebat daca in perioada urmatoare vor fi introduse noi taxe.El a adaugat ca ... citeste toata stirea