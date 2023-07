In cadrul evenimentului "O zi in satul meu", osenii de pretutindeni au retrait joi, 27 iulie 2023, o zi din viata satului osenesc. "O zi in satu meu" este un eveniment realizat de Primaria si Consiliul local Negresti Oas in colaborare cu Protopopiatul Ortodox Negresti Oas si Asociatia ATOP.Evenimentul din Negresti-Oas face parte din cadrul unei suite de activitati ce se desfasoara pe parcursul lunilor iulie si august, luni in care de regula osenii plecati la munca in strainatate revin in tara ... citeste toata stirea