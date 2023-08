Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a starnit indignarea englezilor cu un cadou ieftin pentru tombola de la scoala din circumscriptia lui, o sticla de vin in valoare de numai 10 lire.Este cel mai ieftin vin care se gaseste in magazinele din Marea Britanie, scrie Sunday Mirror. Se pare ca atat valoreaza pentru el copii de la o scoala. "Sincer, suntem socati", a declarat Mel Wise, presedintele asociatiei scolare. Prim ministrul britanic are 43 de ani si este considerat cel mai bogat sef de ... citeste toata stirea