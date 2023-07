Marsul Bucharest Pride este programat sa se desfasoare pe 29 iulie, cu pornire de la ora 18:00 de pe Calea Victoriei din Bucuresti.An de an, comunitatea LGBTQIA+ din Romania iese in strada pentru a-si celebra identitatea, pentru a-si face vocea auzita si pentru a-si revendica dreptul la o viata demna. Anul acesta, persoanele queer sunt invitate sa se alature marsului insotite de oamenii pe care-i iubesc, pentru a arata lumii intregi frumusetea diversitatii familiilor. Se anticipeaza ca in ... citeste toata stirea