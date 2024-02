Martisoare unice si pline de semnificatie, in pasajul Corneliu Coposu din Satu Mare

In centrul municipiului Satu Mare, artizanii locali au adunat o varietate impresionanta de martisoare si cadouri de Martisor in cadrul Targului Martisorului. Pasajul Corneliu Coposu, este colorat de frumusetile create de mainile a 23 de mesteri si producatori locali care isi asteapta vizitatorii zilnic intre orele 10.00 si 18.00 pentru a descoperi mici opere de arta care simbolizeaza primavara, iubirea si speranta.Fiecare martisor expus are o poveste si o semnificatie unica, oferind ... citește toată știrea