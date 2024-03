Martisorul jandarmilor satmareni a venit cu sprijinul copiilor din cadrul Centrului de zi Sfanta Tatiana

Primavara incepe in suflet si parca nu ar fi la fel de frumoasa fara martisoare. Aduse de peste mari si tari, confectionate de maini dibace, martisoarele vestesc alaturi de ghiocei venirea primaverii.Si in acest an, jandarmii satmareni au tinut sa-si arate pretuirea si respectul fata de doamne si domnisoare, iar pentru aceasta au apelat la sprijinul copiilor din cadrul Centrului de zi Sfanta Tatiana din Satu Mare.Devenita traditie, colaborarea dintre jandarmii satmareni si beneficiarii ... citește toată știrea