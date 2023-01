MARTURII. Cealalta fata a UPU Satu Mare! Cadre medicale care sunt apreciate

Dupa scandalul iscat de medicul impertient de la Unitatea de Primiri Urgente intreaga echipa a avut de suferit. Medicii si asistentele au fost "bagate in aceeasi oala" cu acest medic, astfel ca redactia PortalSM doreste sa readuca in atentia opiniei publice comportamentul exemplar al profesionistilor de la UPU.In urma cu cateva zile, pe pagina oficiala a PortalSM am intrebat satmarenii ce experiente pozitive au avut la UPU Satu Mare.In continuare, redam cateva dintre marturiile satmarenilor: ... citeste toata stirea