Masina a jandarmeriei satmarene, implicata intr-un accident la Vama

Duminica, 1 mai, in jurul orelor 20.00, politistii satmareni au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe DN 19, in localitatea Vama, eveniment care s-ar fi soldat cu victime.In urma efectuarii cercetarilor ce se impun, politistii au stabilit faptul ca o femeie de 51 de ani, domiciliata in localitatea Vama, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, ajunsa intr-o intersectie, a efectuat o manevra de viraj catre stanga, fara a se asigura in prealabil, intrand in coliziune