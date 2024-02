Politistii de frontiera satmareni au depistat un autovehicul cautat de autoritatile din Austria. Masina a fost indisponibilizata la sediul institutiei, iar in cauza se fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de tainuire.Duminica, 04 februarie, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat un cetatean roman in varsta de 32 de ani, domiciliat in judetul Ilfov. Acesta conducea o autoutilitara inmatriculata in Romania.Pe platforma tractata cu autoutilitara se ... citeste toata stirea