Masina cautata de autoritatile din Marea Britanie, oprita la intrarea in tara

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au oprit la intrarea in tara un autovehicul, marca Renault Trafic, in valoare de 125.000 lei, care figura ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie.In data de 7 octombrie, in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetatean roman in varsta de 39 de ani, domiciliat in judetul Suceava. Aceasta conducea un autovehicul marca Renault Trafic, inmatriculat ... citește toată știrea