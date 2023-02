Vineri, 3 februarie, in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a iesi din Romania un cetatean roman, in varsta de 35 de ani. Aceasta conducea un autoturism marca Renault Megane, avand aplicate placute cu numere de inmatriculare specifice Ucrainei.Cu ocazia efectuarii formalitatilor pentru iesirea din Romania, politistii de frontiera au constatat faptul ca ... citeste toata stirea