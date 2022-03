Joi, 10 martie 2022, la ora 08:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare a fost alertat sa intervina in urma unui accident rutier in lant, in care au fost implicate 4 autoturisme, pe podul Golescu, din municipiul Satu Mare.La fata locului s-au deplasat 8 subofiteri cu o autospeciala de stingere ... citeste toata stirea