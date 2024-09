Masuri luate de reprezentantii MAI din judet in prima saptamana de scoala

Odata cu inceperea anului scolar 2024-2025, politistii, jandarmii si pompierii satmareni au fost prezenti in unitatile scolare, acestia luand toate masurile necesare pentru un inceput de an scolar in liniste si siguranta.Astfel, pentru asigurarea climatului de siguranta publica, in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar, au fost desfasurate o serie de activitati educativ-preventive, cum ar fi distribuirea de pliante, afise, activitati pe teme de educatie rutiera.In ... citește toată știrea