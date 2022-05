Masurisu' laptelui la stana lui Vasile Dan din Turt s-a lasat cu o petrecere de zile mari

Adevaratele sambre din Tara Oasului se organizeaza in preajma Festivalului de la Huta Certeze, insa este vorba despre evenimente de mai mica amploare, de cate 50-100 de persoane. Este si cazul proprietarului de oi, Vasile Dan, din Turt, care a organizat o asemenea sarbatoare campeneasca, sambata, cu prilejul masurisului laptelui.Asfel, toti proprietarii care si-au lasat oile in grija ciobanilor sai si la stana sa, au putut afla cata cota parte vor avea in acest an din productia de lapte de la ... citeste toata stirea