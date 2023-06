Medicul satmarean Iulian Pfau Salageanu este alaturi de cadrele didactice si a tinut sa transmita un mesaj pe Facebook in acest sens. Medicul isi aminteste cum scoala a reprezentat un factor cheie in pregatirea sa si cum profesorii i-au calauzit drumul in viata. ,,Fara scoala, eram pe nicaieri, fara profesori, eu nu reuseam", spune medicul.Redam, mai jos, mesajul transmis de medicul Iulian Pfau Salageanu:,,Cand privesc mai atent aceasta greva justa a profesorilor ma cuprinde un sentiment de ... citeste toata stirea