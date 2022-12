Medicul nesimtit va fi dat afara de la UPU Satu Mare! "Nu are ce cauta in medicina umana"

Medicul nesimtit de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare va fi dat afara. Presedintele Consiliului Judetean Satu Mare, Pataki Csaba, a declarat astazi ca s-a pornit procedura de "destituire definitiva" deoarece acest om "nu are ce cauta in medicina umana"."Acel medic a fost o data datafara din spital, dar instanta l-repus in functie. Acum s-a pornit din nou procedura de destituire definitva. Sa nu uitam ca Unitatea de Primiri Urgente nu este dirijata ... citeste toata stirea