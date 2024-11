Meditatii (9). Lucrarea lui Dumnezeu si lucrarea omului

Dumnezeu este bun si iubitor, purtand grija de intreaga Sa creatie. El a creat lumea si o mentine in forma ei originara, in ciuda atator metamorfoze care se petrec in natura prin progresul tehnicii. Dumnezeu guverneaza si coopereaza cu creatura Sa in vederea atingerii scopului ei ultim. Aceasta nu inseamna, insa, ca libertatea omului este restransa sau anulata. Dimpotriva. Dumnezeu conlucreaza cu omul, il ajuta in savarsirea binelui si in evitarea raului, dar nu il obliga. In acest sens, ... citește toată știrea