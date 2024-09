Mesajul premierului Marcel Ciolacu la 23 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite ale Americii

Au trecut 23 de ani de cand omenirea era martora unui act terifiant fara precedent,atentatul din 11 septembrie 2001 asupra turnurilor gemene din New York, soldat cumii de morti si raniti. Oameni nevinovati au devenit atunci victimele unor adeptifanatici ai violentei si ai terorii, iar durerea lasata in urma celor care i-au pierdut pecei dragi in acel act terorist este si azi la fel de puternica.Ramanem solidari cu poporul american, prieten si partener strategic. Ne inspiracurajul ... citește toată știrea