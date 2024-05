Mesajul premierului Marcel Ciolacu transmis cu prilejul Zilei Mondiale a Libertatii Presei

"Ziua mondiala a libertatii presei, pe care o marcam in a treia zi din luna mai, in fiecare an, subliniaza importanta pe care trebuie sa o dam in permanenta libertatii de exprimare, ca parghie de informare a publicului si garantie a unei societati democratice si libere. oamenii vor sa tina pasul cu cele mai noi informatii, mai ales in momente in care unitatea colectiva poate face diferenta, precum pandemia, conflictele de securitate si efectelor acestora.Pe fondul diversificarii canalelor de ... citește toată știrea