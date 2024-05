Mesajul premierului Marcel Ciolacu transmis cu prilejul Zilei Nationale a Tineretului

Romania isi sarbatoreste astazi tinerii, generatiile carora le vom incredinta viitorul. S-au nascut in democratie, in democratie ne dorim sa traiasca si mai departe. Entuziasmul cu care ei pornesc in viata, specific varstei, are nevoie de sustinerea familiei, a societatii si a statului deopotriva, iar formarea lor ca oameni si viitori profesionisti in cele mai diverse domenii trebuie sa porneasca de la o baza solida.Tinerii din Romania au un potential pe care toti il recunoastem ori de cate ... citește toată știrea