Mesajul premierului: Orice alta tentativa de a destabiliza echilibrele economice ale tarii va fi ferm si aspru pedepsita

Premierul Nicolae Ciuca a sustinut joi o declaratie de presa dupa sedinta care a avut ca subiect scumpirea carburantilor pe teritorul Romaniei.Iata ce a declarat:"Am activat, inca de aseara, institutiile de control si verificare a situatiei generate de cresterea nejustificata a preturilor la carburanti. In aceasta dimineata, am convocat o sedinta cu responsabilii in masura sa gestioneze aceste masuri.Statul roman are obligatia de a-si proteja cetatenii, de a proteja economia, mai ales in ... citeste toata stirea