Mesajul prim-ministrului Marcel Ciolacu transmis cu ocazia Zilei Europei

Sarbatorim astazi Ziua Europei, dedicata momentului de inceput al unui proiect menit sa aduca pace, stabilitate si prosperitate economica pe un continent care se vindeca in anii 1950 de ranile a doua razboaie mondiale.Dupa decenii de dictatura, Romania a aderat in 2007 la familia Uniunii Europene, un statut dorit si meritat de romani. Pentru ca am ales o Romanie puternic ancorata in valorile democratiei si intr-o societate coeziva si prospera. Reformele profunde demarate de atunci la nivel ... citește toată știrea