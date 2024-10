Mesajul prim-ministrului Marcel Ciolacu, transmis de secretarul de stat Dragos Hotea, in cadrul ceremoniei organizate cu ocazia Zilei Nationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din Romania, 9 octombrie

Secretarul de Stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Dragos Hotea, a sustinut mesajul premierului Marcel Ciolacu cu ocazia Zilei Nationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din Romania, in cadrul ceremoniei organizate pentru acest eveniment."In urma cu 83 de ani, au inceput deportarile masive ale evreilor din Bucovina de Sud in Transnistria. Aceste manifestari tragice au survenit in urma numerosilor ani in care samanta antisemitismului fusese deja plantata prin propaganda si ... citește toată știrea