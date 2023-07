Administratia Nationala de Meteorologie plaseaza judetul Satu Mare sub un nou cod galben de instabilitate atmosferica. Asta inseamna ca si miercuri, 19 iulie 2023, furtuna poate sa apara oricand.Dar care este intervalul orar in care poate sa ploua in Satu Mare?Detalii in continuareCodul galben de instabilitate atmosferica are intervalul de valabilitate: 19 iulie, ora 12:00 - 20 iulie, ora 10:00In intervalul mentionat, la inceput in ... citeste toata stirea