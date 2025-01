Mica Unire - O sarbatoare a unitatii si identitatii nationale, la Ardud

Unirea Principatelor Romane , realizata sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza in anul 1859, este un moment de referinta in istoria noastra, marcand primul pas catre formarea statului national roman modern.In orasul Ardud , aceasta zi istorica va fi celebrata printr-o serie de manifestari speciale, organizata de Casa de Cultura "Dr. Augustin Mircea" in colaborare cu Primaria si Consiliul ... citește toată știrea