Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare anunta ca, in data de 28 februarie 2024, in intervalul orar 10:00 - 11:00 va fi reluat exercitiul national de alarmare publica denumit generic "Miercurea alarmelor", pentru testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila.Evenimentul este inclus in programul activitatilor cuprinse in "Saptamana Protectiei Civile" desfasurata in perioada 26.02.2024- 04.03.2024.Prin ... citește toată știrea