Mihail GorbaciovMihail Gorbaciov, conducatorul Uniunii Sovietice din 1985 pana in 1991, a murit marti seara, 30 august, la varsta de 91 de ani. Reformele introduse de el au dus la sfarsitul Razboiului Rece, la incetarea monopolului politic al Partidului Comunist rus si la prabusirea Uniunii Sovietice. A primit Premiul Nobel pentru Pace in 1990. El ramane in istorie si ... citeste toata stirea