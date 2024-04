Mini - vacanta de 1 Mai si Paste fara probleme ! Afla cat trebuie sa astepti la intrarea si iesirea din tara cu Aplicatia Europeana InfoCons ! SOS - numere de urgenta si utile la nivel international!

Aplicatia Europeana InfoCons reprezinta un instrument util pentru consumatori si in timpul mini-vacantei de 1 Mai si Paste, oferindu-le acestora acces direct la informatii in timp real cu privire la timpii de asteptare in punctele de trecere rutiera a frontierei pentru intrarea si iesirea din Romania.Prin intermediul Aplicatiei Europene InfoCons, consumatorii au acces la informatii actualizate cu privire la aglomerarea si fluxul de trafic in punctele de frontiera, permitandu-le astfel sa-si ... citește toată știrea